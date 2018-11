Na Zverev ook Djokovic naar finale ATP Finals

De favoriet voor de titel stond tegen de Zuid-Afrikaanse tennisser Kevin Anderson maar vier games af: 6-2 6-2. Anderson kon de sterk retournerende Djokovic geen enkele pijn doen met zijn opslag, zijn wapen. Djokovic kreeg zijn racket achter veel services en was in nagenoeg alle slagenwisselingen de baas. Al na vijf kwartier was de zege binnen voor de nummer 1 van de wereld.

Bekijk ook: Federer neemt ballenjongen in bescherming

Anderson kon de sterk retournerende Djokovic geen enkele pijn doen met zijn opslag, zijn wapen. Djokovic kreeg zijn racket achter veel services en was in nagenoeg alle slagenwisselingen de baas. Op eigen service verloor Djokovic slechts zeven punten en hij gunde zijn 32-jarige tegenstander geen enkel breakpoint. Illustratief was dat Djokovic zelfs twee aces meer sloeg: zes om vier.„Dit was mijn beste wedstrijd van de week”, zei Djokovic, die deze week nog geen enkele keer zijn servicegame heeft verloren.

Federer

Djokovic speelt zondag in de finale tegen Alexander Zverev, die zaterdagmiddag Roger Federer de weg naar de eindstrijd versperde. In 2015 won Djokovic het toernooi voor de beste acht tennissers voor het laatst. Hij won het toernooi toen voor de vierde keer op een rij.

Sinds zijn titel op Wimbledon (half juli) heeft Djokovic pas twee partijen verloren: in Toronto verloor hij van Stefanos Tsitsipas en in Parijs moest hij zijn meerdere erkennen in Karen Chachanov. Hij won de afgelopen maanden in Cincinnati, schreef de US Open op zijn naam en was ook de sterkste in Shanghai.

Bekijk ook: Zverev stunt tegen Federer bij ATP Finals