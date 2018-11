Portugal zonder Ronaldo als eerste naar finaleronde Nations League

De regerend Europees kampioen had zaterdag in Milaan genoeg aan een doelpuntloos gelijkspel tegen Italië om de groepswinst veilig te stellen. Het duel stond onder leiding van de Nederlandse scheidsrechter Danny Makkelie.

Portugal heeft na drie wedstrijden zeven punten, Italië is met vier punten uit vier duels al uitgespeeld. Polen, hekkensluiter in groep 3 van divisie A, is met één punt al gedegradeerd. Het afsluitende duel tussen Portugal en Polen is daarom dinsdag niet meer van belang.

Finaletoernooi

Vooraf was al bepaald dat de winnaar van groep 3 van divisie A in juni 2019 het finaletoernooi mag organiseren. De halve finales zijn op woensdag 5 en donderdag 6 juni. Zondag 9 juni is de strijd om de derde plaats en dan vindt ook de finale plaats.

Portugal, dat opnieuw speelde zonder Cristiano Ronaldo, weet na maandag welke andere drie landen meedoen aan het finaletoernooi. Uit groep 1 komt daar Nederland of Frankrijk bij. België of Zwitserland wordt winnaar van groep 2 en in groep 4 kunnen Spanje, Engeland en Kroatië zich allemaal nog kwalificeren.

6 miljoen voor winnaar

De winnaar van de Nations League verdient een bonus van 6 miljoen, de verliezend finalist krijgt 4,5 miljoen. Het land dat als derde eindigt, wordt beloond met 3,5 miljoen euro. De nummer 4 mag zich troosten met 2,5 miljoen.