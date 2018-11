Van Gerwen: ’Dat neem ik mezelf wel kwalijk’

„Ik kan veel beter dan dit”, zei Mighty Mike na zijn 16-12 overwinning op de Engelsman tegenover RTL7. „Ik liet me teveel meenemen in ’zijn’ wedstrijd. Dat neem ik mezelf wel kwalijk.” Van Gerwen slaagde er lange tijd niet in om de Engelsman op een ruime achterstand te zetten. Een 8-5 voorsprong verdween als sneeuw voor de zon en na twintig legs was de stand 10-10.

Acht matchdarts

Nadat Van Gerwen in de 27e leg liefst acht machtdarts had gemist, won hij uiteindelijk via zijn negende wedstrijdpijl met 16-12. „Het was vandaag niet fenomenaal, het moet beter in de volgende ronde”, aldus de Brabander, die zondagmiddag Gary Anderson treft met als een inzet een plaats in de finale. „Ik draai tot nu toe een goed toernooi, maar ik leg de lat hoog voor mezelf.”

Bekijk ook: Van Gerwen naar halve finale Grand Slam of Darts