Raceveteraan Tarquini pakt titel achter safetycar

De 56-jarige Italiaan kon daardoor zijn Hyundai i30 N rustig naar de finish brengen om onderwijl al uitbundig zijn kampioenschap te gaan vieren.

De tranen sprongen in zijn ogen want Tarquini heeft in Macau peentjes moeten zweten. Niet vanwege de temperatuur van 26 graden Celsius en hoge luchtvochtigheid van 88%, maar door de zinderende spanning die hoog opliep naarmate zijn grote rivaal Yvan Muller zijn achterstand op Tarquini van 39 punten zienderogen terugbracht. Uiteindelijk werd de 49-jarige Fransman met ook een Hyundai i30 N na drie races op het verraderlijke circuit tweede in de eindstand op slechts drie (!) punten van de kampioen.

De nieuwe kampioen die in 2009 in Macau wereldkampioen in het WTCC werd, had het zich heel lastig gemaakt door in de kwalificatie slecht te presteren en in race 2 betrokken te raken bij een massale botsing waardoor hij nul resultaat scoorde. Viervoudig WTCC-wereldkampioen Muller daarentegen kwam dichterbij met een tweede, derde en vierde plaats. Met dank aan zijn teamgenoot Norbert Michelisz die Muller in de laatste race wist voor te blijven, kon Tarquini tenslotte zijn feestje vieren. Michelisz' Hongaarse landgenoot Szabo hielp hem ook een handje door hard in de vangrail te knallen, waardoor de safetycar het einde van de race en het seizoen inluidde.

Tom Coronel sloot zijn seizoen met de Honda Civic 'in stijl' af. Waar hij vorig jaar nog in Macau vijfde en tweede werd, kwam hijer ditmaal niet aan te pas (13e, 16e en 14e). Toch kon hij vanaf de achterste startrijen op drie solide races terugkijken. Hij wist niet alleen brokkenmakers te omzeilen, was in het smalle, heuvelachtige 'infield' één van de snelsten maar kwam op de razendsnelle lange stukken power te kort. Hoe zijn seizoen er komend jaar gaat uitzien, is hem nog onduidelijk. "In elk geval niet met deze auto", verzekerde hij.

Het WTCR zag driemaal drie verschillende merken op het podium komen met de Fransman Jean-Karl Vernay (Audi), de Belg Frédéric Vervisch en de Argentijn Esteban Guerrieri (Honda Civic) als racewinnaars.