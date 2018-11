Farfus geeft afscheid teambaas glans met BMW-overwinning

Achttien ronden later kon Lamm ook Farfus bedanken voor zijn zege in de FIA GT World Cup-race. De DTM-rijder wist de fabrieksrijders van AMG Mercedes zowel in kwalificatierace als in de echte wedstrijd voor te blijven, waardoor de Duitser Maro Engel en de Zwitser Edoardo Mortara hem op het podium flankeerden.

Daar stond vorig jaar met zijn tweede plaats ook nog Robin Frijns, maar de fabrieksrijder van Audi kwam ditmaal domweg snelheid te kort met zijn R8 LMS. Met zijn vijfde plaats liet de Limburger wel de andere drie Audi-rijders achter zich. Tevreden was hij allerminst. „Ik moest echt trappen om erbij te blijven”, vertelde hij na afloop. „Toen Bamber (Porsche) de vangrail raakte, dacht ik dat ik een kans zou hebben. Ik zat er relatief dichtbij, maar kon hem niet bedreigen. Ik heb ook twee keer bijna de vangrails geraakt, zo erg reed ik op de limiet, en als je hier van de lijn raakt, duurt het zo’n twee ronden voordat je het zand weer van je banden hebt. Het is jammer, ik had hier wat meer verwacht.”