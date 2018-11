Wijnaldum wil nu ook groepswinnaar worden

,,Ze zullen zich toch willen laten zien, ook al zijn ze al gedegradeerd. Maar wij mogen nog niet tevreden zijn. Nu moeten we deze groep ook winnen."

Het Nederlands elftal heeft in de Veltins-Arena van Gelsenkirchen een gelijkspel nodig om de laatste vier van de nieuwe competitie van de UEFA te bereiken. De status van groepshoofd bij de loting voor het kwalificatietoernooi voor het EK van 2020 is al veroverd. Nederland handhaaft zich ook in de hoogste klas van de Nations League. Wie had dat durven dromen begin dit jaar, toen de loting Oranje na een gemist EK en WK aan de wereldkampioen van 2014 en 2018 koppelde? ,,Ook ik dacht dat het een lastig verhaal zou worden", bekent Wijnaldum.

De 28-jarige middenvelder staat een beetje symbool voor de wederopstanding van het herboren Oranje. Vaak wezen de beschuldigende vingers de afgelopen jaren naar Wijnaldum, na weer een teleurstellend resultaat van het Nederlands elftal. Hoe kon het toch dat hij zijn beste spel maar voor zijn club Liverpool bleef bewaren? Onder bondscoach Ronald Koeman laat hij wel zien waarom ze in Engeland zo blij met hem zijn.

,,Het is ook lekker spelen met Frenkie de Jong en Marten de Roon op het middenveld", gaat de geboren Rotterdammer op zoek naar verklaringen voor zijn goede spel in Oranje. ,,Frenkie trekt zo veel tegenstanders naar zich toe, op een gegeven moment sta ik dan wel vrij. En Marten pakt zo veel ballen af. Dan kan ik lekker diep gaan."

Vorige maand tegen Duitsland (3-0) maakte hij het derde doelpunt, vrijdag tegen de ontmaskerde wereldkampioen Frankrijk tekende hij voor de openingstreffer. ,,Het is heerlijk om te scoren en belangrijk te zijn", bekent Wijnaldum. ,,Maar ik vind het nog mooier dat we weer een hecht team vormen. Net als op het WK van 2014. Dan kan je zelfs van misschien wel betere spelers winnen. Daar hebben we hard voor gewerkt. Niet alleen de spelers, ook de bondscoach en de directie van de KNVB."

Het heeft goed uitgepakt dat Oranje zich niet meer in Noordwijk maar in Zeist verzamelt, meent Wijnaldum. ,,De gemeenschappelijke ruimte die we nu in ons hotel hebben en de spelletjes die we doen. Dat draagt allemaal bij tot samenhorigheid. Dat zie je terug op het veld. We zijn allemaal zo'n beetje van dezelfde generatie en hebben dezelfde interesses. We doen het samen. Dat zie je terug op het veld."