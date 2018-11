Nuis grijpt ook op 1000 meter naast goud

De olympisch en wereldkampioen op deze afstand eindigde in een tijd van 1.08,39. Zijn Russische tegenstander Pavel Koelizjnikov zegevierde in een indrukwekkend baanrecord van 1.07,85. Thomas Krol pakte brons met een tijd van 1.08,62.

Bekijk ook: Schenk en De Jong pleiten voor veranderingen

Bekijk ook: Schaatswereld steunt Schenk

Nuis moest zaterdag op de 1500 meter, de afstand waarop hij eveneens olympisch en wereldkampioen is, ook zijn meerdere erkennen in een Rus. Denis Joeskov won met 1.44,55, met de Nederlandse troef als tweede in 1.44,81. Zowel Koelizjnikov als Joeskov ontbrak bij de Winterspelen in februari in Zuid-Korea vanwege het Russische dopingschandaal.

Kai Verbij belandde in Japan op de 1000 meter op de vijfde plek met een tijd van 1.08,91. Hein Otterspeer (dertiende in 1.09,93) en Gijs Esders (zeventiende in 1.10,53) vervulden een bijrol.

'Op waarde geklopt’

„Ik ben op waarde geklopt”, concludeerde Nuis bij de NOS. „Ik was na 600 meter lekker op weg, maar ik verpruts het dan in die bocht erna. Daar moet ik juist het verschil maken, maar ik maakte foutjes en schaatste slordig. Dan ben je een makkelijke prooi voor zo’n snelle man”, doelde hij op Koelizjnikov die in Obihiro aantoonde dat hij weer helemaal terug is. „Tegen hem moet je heel scherp zijn, anders word je naar zilver gereden. Maar ja, het seizoen duurt nog lang. Ik ben nu nog niet zo goed als hij, maar ik hoop dat het gaat komen.”

