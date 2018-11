Video - Gruwelijke crash bij Formule 3

De rijdster van het Nederlandse team Van Amersfoort Racing die op het riskante stratencircuit debuteerde, knalde op hoge snelheid over de vangrail en door de hekken van de haakse bocht Lisboa.

Op de kerbstones werd zij met haar Dallara-Mercedes gelanceerd, terwijl haar snelheid minstens 200 kilometer per uur moet zijn geweest. Hoewel de exacte toedracht van het ongeval onduidelijk is (geen remmen, gaspedaal blijft hangen?) werd duidelijk dat de auto van de enige vrouw in het deelnemersveld achterwaarts over de vangrail rechtdoor schoot in het verlengde van het rechte stuk, waar een steiger met fotografen staat. Wonder boven wonder werd ’driver ok’ gemeld. Na de eerste onderzoeken in het ziekenhuis bleek dat Flörsch een breuk in haar rug heeft opgelopen.

Bij de crash raakten ook een andere coureur, twee fotografen en een steward gewond. Ook zij hadden medische hulp nodig, maar waren aanspreekbaar.

De Formule 3-race werd voor ruim een uur onderbroken.