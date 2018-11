Primeurtje voor Roest in Japan

De 22-jarige schaatser van Team Jumbo schreef in Obihiro de 5000 meter met de nodige overmacht op zijn naam. Hij zegevierde met een ruim baanrecord van 6.13,01. De oude toptijd op de Japanse piste stond op naam van Sven Kramer (6.20,90). De tien jaar oudere ploeggenoot van Roest besloot door aanhoudende rugproblemen niet van start te gaan op zijn favoriete afstand en vervroegd terug naar huis te gaan.

,,Een verstandige beslissing, denk ik'', zei de glorieuze winnaar tegen de NOS. ,,Sven zit er niet doorheen, maar schaatsen met pijn is nooit leuk. Hij moet nu werken aan het herstel van zijn rug en dan verwacht ik hem sterker terug.''

De Rus Alexander Roemjantsev gaf als nummer twee ruim 4 seconden op Roest toe: 6.17,67. Marcel Bosker pakte brons met een tijd van 6.18,12. Voor de 21-jarige rijder van TalentNED was het zijn derde wereldbekermedaille op de 5000 meter. Douwe de Vries (achtste in 6.24,83) en Simon Schouten (elfde in 6.27,41) konden geen hoofdrol vervullen.

De machtsgreep van Roest in Japan kwam niet als een heel grote verrassing. De boerenzoon uit Lekkerkerk toonde bij de wereldbekerkwalificatie begin deze maand in Heerenveen al een uitstekende vorm. Hij won met indrukwekkende persoonlijke records de 1500, de 5000 en de 10.000 meter. Op de 5000 meter verbeterde hij zelfs het baanrecord van Kramer in Thialf (6.08,98).

Zelfvertrouwen

Een nieuwe toptijd was zondag voor zijn eerste triomf in het wereldbekercircuit niet nodig, al haalde hij wel bijna 8 seconden af van het baanrecord van Kramer uit 2014. ,,Ik ben heel erg tevreden'', zei Roest na zijn winnende race. ,,De snelheid kwam makkelijk, al had ik het in de laatste drie rondjes wel lastig. Ik voelde me kapot gaan, maar mijn rondetijden bleven goed en stabiel. Dit geeft veel zelfvertrouwen voor de tweede wereldbeker komend weekeinde op een Japanse buitenbaan. Eens kijken of ik daar ook het baanrecord op mijn naam kan krijgen.''

