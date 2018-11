F3-coureur Ticktum wint dramatische Macau Grand Prix

De 19-jarige Engelsman die lid is van het Red Bull Junior Team, werd daarmee de zevende rijder sinds 1954 die de Formule 3-race op het even vermaarde als beruchte stratencircuit tweemaal op rij wisten te winnen.

Vorig jaar was de coureur van het team Motopark Academy nog als winnaar de lachende derde door een crash in de laatste ronde en in de laatste bocht tussen de koplopers Habsburg en Camara te omzeilen. In zijn derde optreden in Macau liet hij er met zijn Dallara-Volkswagen geen twijfel over bestaan wie de beste was. Hij domineerde de kwalificatierace op zaterdag en bleef in de Grand Prix vanaf de pole aan de leiding. Ticktum die volgend jaar niet naar de Formule 2 zal gaan maar in Japan ervaring in de singleseaters wil opdoen, hield steeds zijn hoofd koel tijdens de interrupties in de turbulente race.

Vanwege de code rood en gele vlaggen was zijn voorsprong niet groot maar voldoende om de 20-jarige Zweed Joel Eriksson (ook Motopark Academy) en Macau-debutant Sacha Fenetraz als derde van het lijf te houden. De 19-jarige Fransman speelt een rol in het nieuwe boek van stripheld Michel Vaillant waarin ook sponsor hotel Grand Lapa voorkomt. De Carlin-rijder had zijn Dallara-Volkswagen in de kleuren van Vaillant laten zetten. De Brit Jack Hughes en de Duitser Mick Schumacher waren met hun vierde en vijfde plaats de eersten met een Mercedes-krachtbron.

Voor het Nederlandse team Van Amersfoort Racing was het een zwarte dag door de zware crash van de Duitse Sophia Flörsch en het uitvallen in de eerste ronde van Keyvan Soori Andres. De Deen Frederik Vesti werd als zestiende geklasseerd.