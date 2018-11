Finaleronde Nations League in Portugal

De Portugezen hadden zaterdag tegen Italië genoeg aan een doelpuntloos gelijkspel om de groepswinst veilig te stellen. Vooraf was al bepaald dat de winnaar van groep 3 van divisie A, Portugal dus, in juni 2019 het finaletoernooi mag organiseren.

Europees kampioen Portugal weet na maandag welke andere drie landen meedoen aan het finaletoernooi. Uit groep 1 komt daar Nederland of Frankrijk bij. België of Zwitserland wordt winnaar van groep 2 en in groep 4 kunnen Spanje, Engeland en Kroatië zich allemaal nog kwalificeren.

De halve finales van de Nations League zijn op woensdag 5 en donderdag 6 juni. Zondag 9 juni is de strijd om de derde plaats en dan vindt ook de finale plaats.

De winnaar van de Nations League verdient een bonus van 6 miljoen, de verliezend finalist krijgt 4,5 miljoen. Het land dat als derde eindigt, wordt beloond met 3,5 miljoen euro. De nummer vier mag zich troosten met 2,5 miljoen.