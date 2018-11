Driebander Jaspers struikelt in Seoul

Het was de Belg Eddy Merckx die hem in de Zuid-Koreaanse hoofdstad Seoel de weg naar de finale blokkeerde. De Brabander ging met 40-34 onderuit.

Met het bereiken van de halve finale heeft Jaspers in ieder geval zijn tweede plaats op de wereldranglijst behouden. Naast zijn vierde wereldtitel wist onze landgenoot onlangs ook in Zuid-Korea het 2e Masterstoernooi op zijn naam te schrijven. In Seoel ging het dit bekertoernooi moeizamer. In de achtste finale tegen de Koreaan Kang ontsnapte hij aan een nederlaag en moesten er al penalty’s aan te pas komen om een winnaar aan te wijzen. In de kwartfinale tegen de Italiaan Marco Zanetti kwam de Brabander pas na de pauze op stoom en won met 40-37.

Jaspers staat op de ranglijst voor de wereldbeker op de 3e plaats achter de Belg Frédéric Caudron en de Turk Semih Sayginer. Begin december wordt in Egypte het laatste toernooi om de wereldbeker gespeeld.