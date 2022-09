Remco Evenepoel zo goed als zeker van historische eindzege in Vuelta

De jonge Belg heeft zijn eerste grote ronde te pakken, met alleen nog de rit van zondag te gaan, doorgaans meer een parade dan serieus koers. Het eindigt meestal in een massasprint. Het is voor het eerst sinds 44 jaar dat een Belg een grote ronde wint. De laatste: Johan De Munck dus, in 1978.

De zware bergetappe - over zes cols - werd gekenmerkt door een vlucht van Sergio Higuita, bollendrager Carapaz en Louis Meintjes, al moest laatsgenoemde in de slotklim passen. In het peloton met favorieten probeerde de nummer 2 van het klassement Enric Mas het wel, maar die aanval werd eenvoudig gepareerd door Evenepoel.

Arensman reed sterk en kon de groep der favorieten volgen. Sterker nog, de kopman van Team DSM ging op de slotklim in de laatste kilometers in de aanval, op jacht naar Carapaz, die weg was gereden bij Higuita. Het was te laat, Carapaz won, net als Evenepoel voor de eindzege. Mas zal als tweede eindigen, en de verrassende Juan Ayuso (19) als derde. Arensman eindigt knap als zesde.

Evenepoel in tranen

Evenepoel barstte in tranen uit nadat hij als zesde over de finish was gekomen, op 15 seconden van Carapaz. Hij wordt zondag in Madrid gehuldigd als eerste Belgische winnaar van een grote ronde sinds Johan De Muynck in de Giro van 1978. Evenepoel reed nog nooit een grote ronde uit, maar hij was de afgelopen drie weken nagenoeg ongenaakbaar.

De Belg zag in de bergetappes van vorig weekeinde zijn voorsprong wel wat slinken, maar hij wist de schade steeds beperkt te houden. Zijn voornaamste uitdager, Primoz Roglic van Jumbo-Visma, verliet de Vuelta woensdag nadat hij een dag eerder in het slot van de zestiende etappe onderuit was gegaan. De Sloveen won de Vuelta de afgelopen drie jaar.

