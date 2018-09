Kritiek zat Miedema stiekem wel dwars

"Natuurlijk was er ontlading, maar ik dacht direct na mijn goal niet meteen aan alles van de afgelopen dagen. Ik zit gewoon lekker in mijn vel en heb vier prima wedstrijden gespeeld. Als spits word je natuurlijk wel afgerekend op je doelpunten en wat dat betreft is het fijn dat hij er nu eindelijk in ligt. Nu is het gezeur even weg", aldus Miedema in gesprek met de NOS.

"We hadden vandaag een beetje geluk. Een doelpunt van Zweden werd afgekeurd en het was een aantal keer nét niet voor ze, maar geluk dwing je ook af", stelde de aanvalsleidster tevreden vast na de vierde zege op een rij op het EK in eigen land.

De spits van Arsenal genoot zaterdag van de sfeer op de Vijverberg. "En die gaat nu we weer een ronde verder zijn natuurlijk alleen maar beter worden. We hebben die steun ook nodig. Ik stond vandaag met kippenveld op het veld."