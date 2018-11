Verdachte Belgische arbiter pikt ontslag niet

Dat kondigde zijn advocaat Hans Rieder aan in het tv-programma 'De zevende dag'. Vertenten is een van de verdachten in een grootscheeps onderzoek naar manipulaties in het Belgische voetbal. Hij wordt beschuldigd van betrokkenheid bij omkoping.

Vertenten mocht vrijdag 'onder voorwaarden' de gevangenis van Hasselt na een maand verlaten. Hij blijft verdachte maar het OM in België oordeelde dat het niet langer nodig was dat hij aangehouden bleef. Nu hij uit de cel is, wil hij zijn ontslag als scheidsrechter aanvechten. De Belgische voetbalbond was inmiddels een ontslagprocedure begonnen tegen hem wegens matchfixing en tegen zijn collega Sebastien Delferière die verdacht wordt van corruptie.

,,Er is een arbeidsrechtelijk geschil dat aanhangig gemaakt kan worden bij de arbeidsrechtbank", zei Rieder. ,,Als blijkt dat hij onschuldig was, verdient hij zijn plaats als nationale, internationale, uitmuntende scheidsrechter terug."