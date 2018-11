Luiten sluit positief af in Dubai

De Rotterdammer ging op de laatste dag van het Tour Championship in Dubai rond in 69 slagen (-3). Een dag eerder bleef hij twee slagen onder par (-2). Luiten eindigde door zijn solide spel in het weekeinde op de 22e plaats in het afsluitende toernooi van de Europese Tour waaraan de beste zestig spelers van de Europese Tour mochten meedoen.

Luiten produceerde zondag vier birdies. Op de negende hole liet hij één slag liggen. Hij eindigde op een score van 281 slagen. „Ik maakte een birdie op de laatste hole, maar dat lijkt mooier dan het is, want ik miste kort daarvoor de putt voor eagle van een meter of vier. Dat was ook meteen het verhaal van dit toernooi, veel kansen op de greens maar er te weinig weten te benutten.”

De Brit Danny Willett veroverde de titel in Dubai met een slotronde van 68 slagen, evenveel als op zaterdag. Daarmee eindigde hij op een totaal van 270. Zijn landgenoot Matt Wallace werd tweede met 272 slagen.

De Italiaan Francesco Molinari eindigde in Dubai slechts als 26e, maar die positie volstond om zich tot eindwinnaar van de Europese Tour te kronen. De winnaar van onder meer het Brits Open en het BMW PGA Championship (Wentworth) verdiende dit jaar ruim 6 miljoen euro aan prijzengeld. Hij hield de Amerikaan Patrick Reed en de Brit Tommy Fleetwood ruim achter zich.

Luiten eindigde als 55e in de de zogeheten ’Race to Dubai’. „Door de blessure aan mijn pols heb ik maar veertien toernooien kunnen spelen. Dan is plek 55 natuurlijk niet slecht en het geeft veel vertrouwen voor volgend jaar als ik weer een vol schema kan spelen.”