Cheptegei loopt wereldrecord op 15 kilometer

Hij won de wegwedstrijd in Nijmegen in een tijd van 41 minuten en 5 seconden. De Oegandees dook daarmee onder de 41.13 die de Keniaan Leonard Patrick Komon in 2010 in Nijmegen neerzette.

Revanche

Cheptegei had vooraf al zijn aanval op het wereldrecord aangekondigd. Hij zocht revanche voor zijn optreden een jaar geleden in de Zevenheuvelenloop. Toen won hij ook, maar strandde op 3 tellen van de mondiale toptijd.

De Oegandees won al voor de vierde keer de Zevenheuvelenloop en daarmee is hij ook recordhouder. Hij passeerde Tonnie Dirks, die driemaal won bij de mannen. Achter Cheptegei kwam Abrar Osman uit Eritrea als tweede over de finish in 42.34 en de regerend wereldkampioen 5000 meter Muktar Edris (Ethiopië) liep naar de derde plaats in 42.55. Mohamed Ali eindigde als eerste Nederlander in 44.29.

Krumins

Susan Krumins overtrof zichzelf in de wedstrijd van de vrouwen. De winnares van het zilver op de 10.000 meter afgelopen zomer op de EK in Berlijn finishte in haar eigen stad in een dik persoonlijk record van 47 minuten en 41 seconden.

De 32-jarige atlete was zeer tevreden over haar prestatie. „Ik loop dik onder de 48 minuten en haal bijna 2 minuten van mijn oude record af”, zei ze na de race op Omroep Gelderland. „Ik wilde winnen en heb ook geprobeerd een gaatje te slaan, maar op een gegeven moment zat ik stuk en was ik toch een beetje een stervende zwaan. Aan mijn tussentijden zag ik gelukkig wel dat mijn tempo nog hoog lag.”

Stella Chesang uit Oeganda won bij de vrouwen in 47.19, de Keniaanse Evaline Chirchir werd tweede in 47.35.