Marquez maakt schuiver in verregende GP van Valencia

De Spaanse wegracer, die dit jaar voor de vijfde keer de wereldtitel in de koningsklasse van de motorsport veroverde, ging al vroeg in de Grote Prijs van Valencia hard onderuit op zijn Honda. Hij verloor de controle op de verregende baan en vloog over de kop.

Marquez greep na zijn buiteling naar zijn schouder, maar leek verder ongedeerd. Hij was niet de enige die op het natte asfalt van de baan schoof. Ook de Italiaan Andrea Iannone (Suzuki) en de Spanjaard Maverick Vinãles (Yamaha), die van poleposition was gestart, crashten in de regen.

Rins

De wedstrijdleiding legde na dertien ronden de race korte tijd stil, omdat er te veel water op het asfalt lag. De Spanjaard Alex Rins (Suzuki) was op dat moment de leider in de wedstrijd, maar na de herstart ging Andrea Dovizioso hem al snel voorbij en de Italiaan wist zijn Ducati naar zijn vierde zege van dit seizoen te rijden. Rins eindigde op de tweede plaats en de Spanjaard Pol Espargaro werd derde.

De natte baan eiste ook in het tweede deel van de race slachtoffers. Valentino Rossi was er een van. De Italiaanse coureur gleed onderuit in een bocht en schoof van de baan. Hij klauterde wel weer op zijn Yamaha en reed de race zelfs uit; hij passeerde de meet als dertiende.

Dovizioso

Dovizioso eindigt het wereldkampioenschap als tweede. Rossi beëindigt zijn 23e seizoen in het WK wegrace als derde in de MotoGP, de klasse waarin de 39-jarige Italiaan zeven wereldtitels vergaarde.