IJskoud naar mooiste regenboogtrui Wout van Aert loopt in de val van Mathieu van der Poel

Door Roy Schriemer

Mathieu van der Poel verrast vriend en vijand door te wachten op een eindsprint met aartsrivaal Wout van Aert, die de vroege aanzet niet aan ziet komen en het gat niet meer kan dichten. Ⓒ FOTO’s ANP/HH

HOOGERHEIDE - De vijfde wereldtitel in het veld was voor Mathieu van der Poel ook de mooiste. Net buiten het dorp waar de roots van zijn familie liggen, wist hij in een rechtstreeks duel Wout van Aert te verslaan in een beklijvende sprint. Met een portie blufpoker bij uitstek.