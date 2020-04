Oud-winnaars Kuiper, Van der Poel en Terpstra mijmeren over ’Vlaanderens Mooiste’

Hennie Kuiper kan in 1981 zijn geluk niet op als hij als eerste de finishlijn passeert in de 65e editie van de Ronde van Vlaanderen. Ⓒ Hollandse Hoogte

De Ronde van Vlaanderen, oftewel De Hoogmis van de wielersport. Een rijke 107-jarige geschiedenis die gekenmerkt wordt door heroïsche overwinningen. Een van ’s werelds beste wielrenners ooit, Hennie Kuiper, leek gemaakt voor het grote rondewerk, maar liet op 32-jarige leeftijd zijn veelzijdigheid zien met zijn zege in Vlaanderens Mooiste. Niki Terpstra is de laatste Nederlander die het monument op zijn naam schreef en Adrie van der Poel hoopte dat zoon Mathieu zondag in zijn voetsporen zou treden. Maar de coronapandemie gooit roet in het eten. Telesport haalt met drie oud-winnaars herinneringen op.