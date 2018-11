Tiental Go Ahead is FC Twente de baas

De spelers van Go Ahead Eagles vieren de winst in Enschede. Ⓒ Hollandse Hoogte

ENSCHEDE - Go Ahead Eagles heeft de koppositie overgenomen in de Keuken Kampioen Divisie. De ploeg uit Deventer won de beladen streekderby met FC Twente in de Enschedese Grolsch Veste met 1-0.