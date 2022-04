VIDEO Iga Swiatek vernedert tegenstander met nonchalant punt

Video

‘Dán heeft Johnny de Mol een groot probleem’

In deze entertainmentupdate bespreken Wilson Boldewijn en verslaggever Jordi Versteegden de zaak rondom Johnny de Mol. Hij vroeg het OM deze week om over te gaan tot vervolging nadat zijn ex Shima Kaes aangifte van onder andere mishandeling tegen hem heeft gedaan. Opmerkelijk, vindt Jordi.