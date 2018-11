Van Gerwen loopt finale mis in Wolverhampton

De Brabander moest in de halve eindstrijd zijn meerdere erkennen in Gary Anderson, die met 16-12 de wedstrijd won.

Mighty Mike brak Anderson, de wereldkampioen van 2015 en 2016, in de eerste sessie één keertje en had na de eerste vijf legs een 3-2 voorsprong te pakken. Anderson kopieerde dat kunstje in de tweede sessie, zodat er na tien legs een 5-5 tussenstand op het scorebord stond.

De derde serie van vijf legs ging met de darts mee, waarna Anderson Van Gerwen in de zestiende leg brak en zo een 9-7 voorsprong nam, het eerste gaatje van twee in de wedstrijd. Via 10-7 en 11-8 leek de Schot definitief weg te lopen bij Van Gerwen, maar die gaf zich niet zomaar gewonnen. Met drie gewonnen legs op rij trok Mighty Mike de stand gelijk, maar het bleek uitstel van executie.

Anderson won liefst vier legs op rij met een paar magistrale finishes en gaf Van Gerwen alleen de 27e leg nog om de achterstand terug te brengen tot 15-12. De eerstvolgende leg was meteen weer een prooi voor The Flying Scotsman, die het zondagavond in de finale opneemt tegen Gerwyn Price.