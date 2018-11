Engeland groepswinnaar na zege op Kroatië

De ploeg van bondscoach Gareth Southgate versloeg op Wembley Kroatië met 2-1. Het beslissende doelpunt viel vijf minuten voor tijd en werd gemaakt door aanvoerder Harry Kane.

De Kroaten hadden geheel tegen de verhouding in in de 57e minuut de leiding genomen via Andrej Kramaric. In de 78e minuut maakte Jesse Lingard gelijk: 1-1. Was het bij die stand gebleven, dan was Spanje groepswinnaar geworden.

Het was een wonder dat het bij rust nog 0-0 stond. Met name Raheem Sterling en Kane mochten dat zichzelf aanrekenen. Eerst was Sterling, weggestuurd door Kane, alleen voor Lovre Kalinic verschenen en er niet in geslaagd de Kroatische doelman te passeren. Uit de daaropvolgende hoekschop miste Kane van dichtbij. Kalinic moest niet veel later buiten het strafschopgebied met het hoofd ingrijpen om een pass op Sterling te onderscheppen. In de rebound belandde de bal bij Kane. Verdediger Tin Jedvaj, vrijdag met twee doelpunten de held tegen Spanje (3-2), voorkwam een Engelse voorsprong.

Na een klein uur scoorden de Kroaten. Kramaric schoot de bal via het been van Eric Dier in het Engelse doel. Kane had al een voorname rol bij het eerste Engelse doelpunt. Na een verre inworp van Joe Gomez tikte hij de bal langs Kalinic, invaller Lingard gaf het laatste zetje. De beslissing viel uit een vrije trap van Ben Chilwell, Kane tikte van dichtbij raak.

De finaleronde, met vier teams, wordt gespeeld in Portugal dat zich als eerste land kwalificeerde. Kroatië degradeert naar Divisie B. Nederland kan zich maandag via een gelijkspel bij Duitsland ook plaatsen voor de finale.