Reus is twijfelgeval bij Duitsland

De aanvaller van Borussia Dortmund, dit seizoen in blakende vorm, heeft nog altijd last van een enkelblessure. Hij zit wel bij de selectie, maar bondscoach Joachim Löw heeft nog geen idee of hij kan spelen. „Die beslissing wordt zondagavond of maandag genomen”, zei Löw in aanloop naar het treffen in Gelsenkirchen.

Duitsland beleeft een rampjaar met uitschakeling in de groepsfase op het WK in Rusland en een nu al zekere degradatie uit de hoogste divisie van de Nations League. De ’Mannschaft’ is om die reden gebrand op succes tegen Oranje „We willen van dit jaar afscheid nemen met een positief resultaat en de fans laten zien dat we de weg van herstel zijn ingeslagen. We hebben een decennium aan de top gestaan, dan kan er een jaar tussen zitten waarin het niet loopt. We zijn nu op het punt gekomen dat we gaan vernieuwen en verbeteren”, aldus Löw.