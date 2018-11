Oud-wielerprof haalt uit naar Van der Poel

Van der Poel gaat dit seizoen op dezelfde voet door als vorig jaar en domineert de sport. Iets wat ook De Vlaeminck niet is ontgaan. „Ik vind dit heel jammer, want er is niemand die tot zijn enkels komt. Van der Poel is veel te goed”, stelt hij vast. „Ik vind dat Van der Poel slimmer moet zijn, want er haken veel mensen af”, zegt hij voor de camera van Sporza.

Hij vervolgt: „Na tien minuten heb je tegenwoordig alles gezien in het veldrijden, het is het bekijken niet meer waard. Van der Poel is een echte Hollander die alles naar zich toe wil trekken, dat begrijp ik. Maar je kunt het ook mooi maken als je de beste bent. Hij maakt de sport een beetje kapot.”

Van Aert

De Vlaeminck heeft wel een idee om Van der Poel aan te pakken. Hij wil zijn grote uitdager Wout van Aert gaan trainen en begeleiden. „Voor dit jaar is dat misschien te laat, maar volgend seizoen kan dat zeker lukken. Ik heb met hem gesproken en hem gezegd dat hij snelheid mist. Hij moet meer achter de brommer rijden. Rijd 50 of 60 km/u en ga dan eens naast die brommer rijden. De eerste keer kun je dat 20 meter, de keer erna 30 meter. En zo drijf je dat op.”

De Belg vermoedt ook dat de perikelen rond Van Aert en zijn ex-ploeg Sniper Cycling een rol spelen. „Hij moet inderdaad eerst van die contractbeslommeringen verlost zijn. Die spelen hem zeker parten. Maar ik ben er zeker van dat als ik hem zou trainen, Van Aert terugkomt en Van der Poel hem niet meer losrijdt. Of ik het meen? Jazeker! Ik ben altijd voor de zwakkeren. Ik was destijds ook iets zwakker dan Eddy Merckx. Niet veel, maar ik heb me altijd aan hem opgetrokken!”

De Vlaeminck wist in zijn carrière onder meer vier keer Parijs-Roubaix te winnen.