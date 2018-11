Koeman: ’Duel met Duitsland veel moeilijker dan Frankrijk’

„Dat wordt lastiger, omdat Duitsland veel aanvallender speelt dan Frankrijk deed”, zei Koeman zondagmiddag op de persconferentie in Duitsland. „Maar onze mentaliteit moet zijn dat we kansen creëeren en wedstrijden willen winnen, ongeacht wie de tegenstander is. We hebben genoten van vrijdagavond, omdat het heel lang ’andere avonden’ zijn geweest. En met de 3-0 tegen Frankrijk hebben we voor onszelf wel een norm neergelegd. Het kan niet zo zijn dat dat dan drie dagen later weer heel anders is”, zette de bondscoach zijn ploeg alvast op scherp.

EK-kwalificatie

„Ik wil niet veel wijzigen”, zei Koeman na het succes tegen de wereldkampioen. „Bij oefenwedstrijden hebben we nog wel eens vijf of zes andere spelers erin gezet, maar dat gaan we tegen Duitsland zeker niet doen. Er komen veel talenten door, we hebben jonge spelers, maar ook een goede balans in het elftal. We boeken resultaten en zijn op de goede weg, maar we willen ons kwalificeren voor het EK.”

Het duel met Duitsland is dan ook absoluut geen klusje wat ’even’ gedaan wordt, weet Koeman. „De Duitsers moeten helemaal niet in paniek zijn. Natuurlijk hebben ze een minder WK gespeeld, maar als je kijkt naar de duels in de Nations League, dan hebben ze een prima voetballende ploeg. Het duel in Amsterdam (3-0 voor Oranje, red.) had ook heel anders kunnen lopen.”