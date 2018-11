’Daar kweekt Oranje ontzettend veel sympathie mee’

„We hebben allemaal het dansende jongetje gezien”, lachte Koeman tijdens de persconferentie zondagmiddag in Gelsenkirchen. „En Virgil die zijn trainingsjasje aan het meisje gaf dat het koud had. Met dat soort dingen kweken we ontzettend veel sympathie. Natuurlijk werkt het prachtige resultaat dan ook mee, maar de jongens beseffen dat ze hier ook een rol in vervullen.”

Koeman vertelde dat de leukste berichtjes die hij na de winst op Frankrijk kreeg, de boodschap hadden dat het weer leuk was om naar het Nederlands elftal te kijken.

De uitstekende resultaten tegen Duitsland (3-0) en wereldkampioen Frankrijk (2-0) brengen het ’Oranje-gevoel’ weer helemaal terug in Nederland. „Niet iedereen begreep vooraf wat de Nations League precies was en wat we er mee konden”, aldus Koeman. „Maar nu het toernooi eenmaal bezig is, ziet iedereen dat het enorm aantrekkelijk is. En dat het voor de ontwikkeling van onze ploeg geweldig is om in zo’n zware poule te zitten. Het leeft in de groep, we willen dit toernooi echt graag winnen.”