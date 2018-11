Go Ahead nieuwe koploper na puntenverlies Sparta

De Rotterdammers kwamen in het Goffertstadion in Nijmegen terug tot 1-1. Sparta heeft net als FC Den Bosch één punt minder dan Go Ahead dat eerder op de dag met 1-0 won bij FC Twente.

Sven Braken zorgde al vroeg voor de openingstreffer in Nijmegen. De aanvaller van NEC raakte de bal na een lage voorzet van links van Leroy Labylle goed en liet doelman Roy Kortsmit kansloos.

Sparta kreeg kansen op de gelijkmaker via Lars Veldwijk en Ilias Alhaft. In de tweede helft zag Giliano Wijnaldum een schot voorlangs gaan. Abdou Harroui zorgde met een schot uit tweede lijn alsnog voor de gelijkmaker. Edouard Duplan kreeg nog een goede kopkans voor de zege, maar de ploeg van coach Henk Fraser kwam niet meer tot scoren.

Go Ahead Eagles ging er met drie punten vandoor uit de Grolsch Veste van FC Twente. Jaroslav Navratil maakte na een defensieve fout van Ricardinho het enige doelpunt. De thuisploeg kon ondanks tal van kansen niet voor de gelijkmaker zorgen.

FC Den Bosch won met 4-1 bij Telstar en blijft in het spoor van de Eagles. Voor de Brabanders scoorden Danny Holla, Leo Vaisanen, Jort van der Sande en Danny Verbeek, maar de omhaal van Frank Korpershoek van Telstar was de mooiste.

