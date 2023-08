Er staat nog altijd geen maat op Messi in Miami: wéér twee goals van de Argentijn

Lionel Messi lijkt het uitstekend naar zijn zin te hebben in de Verenigde Staten. De Argentijn hielp zijn nieuwe club Inter Miami met twee doelpunten aan een 3-1-zege op Orlando City in de Leagues Cup. Daarmee heeft Messi nu vijf doelpunten in drie wedstrijden achter zijn naam staan.

Messi lijkt het naar zijn zin te hebben bij Inter Miami. Ⓒ ANP/HH