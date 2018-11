Price naar finale Grand Slam of Darts na bizarre comeback

De Welshman won in de halve finale van Mensur Suljovic: 16-12. Dat de darter uit Wales won, mag een klein wondertje heten. Zo stond Suljovic na acht legs met 6-2 voor. En dat verschil leek te blijven: even later stond het 10-5 en leek Price zijn hoofd te moeten gaan buigen.

Hij kwam echter terug tot 10-9 en het leek weer een wedstrijd. Suljovic schrok even, waardoor hij scherper werd en weer uitliep naar 12-9. Maar The Iceman bleef in het spoor en kwam weer terug: 12-12.

Toen was het hek van de dam. Price stond geen leg meer af en gooide het duel binnen vier legs uit: 16-12.