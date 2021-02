Internazionale neemt de koppositie over van AC Milan, Lukaku blinkt uit

Premium Voetbal

De herrijzenis van het voormalige supertalent Jelle Duin

Het was in meerdere opzichten een opmerkelijke wissel. Niet alleen omdat het zelden voorkomt dat Myron Boadu door een AZ-trainer naar de kant wordt gehaald. Maar met het inbrengen van Jelle Duin was de eerste Eredivisiedebutant van AZ onder Pascal Jansen een feit. En de spits had nog een aandeeltje ...