Honkbal-internationals naar Pirates

De honkbal-internationals zijn de meest in het oog springende namen die tijdens de inmiddels afgesloten transferperiode van club veranderden. Werper Stuifbergen (DSS) en infielder/outfielder Henrique (HCAW) maakten beiden hun debuut in de hoofdklasse als speler van Pirates.

Stuifbergen speelde voor de ploeg in 2005 en 2006, Henrique kwam in 2010-2015 uit voor Pirates, dat ook Denzel Richardson (DSS) en de talentvolle jeugd-international Delano Selassa (HCAW) zag overkomen. Richardson debuteerde in juli tijdens de Honkbalweek Haarlem in het Nederlands honkbalteam. Amsterdam heeft volgend jaar ook weer de volledige beschikking over outfielder Gilmer Lampe, die dit jaar in Italië speelde, maar zag werpers Robin Schel en Kyle Ward en infielder Nick Urbanus stoppen.

Bij landskampioen Curaçao Neptunus veranderde weinig, maar de Rotterdamse ploeg zag wel twee werpers terugkeren, namelijk Misja Harcksen, die dit jaar uitkwam voor De Glaskoning Twins en Kevin Kelly, die in Italië actief was. In oktober werd Neptunus voor de zesde keer op rij landskampioen na winst in de best-of-seven Holland Series tegen Amsterdam Pirates.

Ondanks een aantal wijzigingen bleven de overige ploegen vrijwel gelijkwaardig, maar Meerlease Pioniers lijkt op papier weer wat sterker te zijn geworden. Opmerkelijk is wel dat vijf van de acht teams uit de hoogste afdeling volgend jaar met een nieuwe hoofdcoach van start gaan. Brian Finnegan (Amsterdam), Jeffrey Arends (Twins), Marco Wels (DSS) en Glenn Romney (Quick Amersfoort) zijn de nieuwe namen, terwijl HCAW nog op zoek is naar een hoofdcoach. Tijdens het voorbije seizoen nam Youri Visser de coaching over bij Silicon Storks. Dat betekent dat alleen Neptunus (Ronald Jaarsma) en Pioniers (Mervin Gario) volgend jaar met dezelfde hoofdcoach beginnen als in het seizoen 2018.