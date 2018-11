Sensatie compleet: Zverev verslaat Djokovic in finale

De 21-jarige Duitser deed voor de tweede keer mee aan het eindejaarstoernooi waar de acht beste spelers van het seizoen het tegen elkaar opnemen. De nummer vijf van de wereld versloeg zaterdag in de halve finale Roger Federer en wist ook tegen Djokovic nog één keer zijn beste tennis op te roepen.

In de eerste set ging het gelijk op zonder een enkele breakkans, totdat de Serviër ineens enkele fouten maakte op 4-4. Zverev sloeg toe en serveerde de set foutloos uit. In de tweede set pakte de Duitser meteen een break. Hoewel Djokovic direct terugkwam, stond die meteen nog een servicebeurt af. Die voorsprong gaf een ontketende Zverev niet meer uit handen.

Na een uur en twintig minuten spelen stonden er op de opslag van Djokovic ineens twee matchpoints voor de Duitser. De Servische favoriet werkte er één weg, maar met een knappe passeerslag met zijn backhand sloeg Zverev daarna meteen toe.

In de groepsfase eerder in de week hadden Zverev en Djokovic ook al tegen elkaar gespeeld. Toen was de Serviër nog overtuigend de beste in twee sets (6-4 6-1). In eerdere ontmoetingen op de ATP Tour hadden ze twee keer eerder tegen elkaar gespeeld en beiden één keer gewonnen.

Zverev is de eerste Duitser sinds Boris Becker in 1995 die de ATP Finals wint. Djokovic had het toernooi al vijf keer gewonnen. Federer blijft recordhouder met zes zeges.