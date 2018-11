Mercedes-baas: ’Max kampioen als scherpe kantjes eraf zijn’

Wolff is verder wel zeer lovend over de jonge Nederlander. „Je kunt zien dat er een wereldkampioen in de maak is. Hij beschikt over ongelofelijk veel talent en snelheid. Zodra de scherpe kantjes er vanaf zijn, is hij iemand die op een bepaald moment wereldkampioen wordt”, zegt hij tegen Motorsport.com.

Er klinkt wel een ’maar’ in zijn relaas: „Over enkele jaren zal hij terugkijken op de beelden van afgelopen zondag en misschien zijn eigen mening hebben over of zijn gedrag goed was of niet. Dit zijn dingen die je niet kunt versnellen. Het is een leerproces.”

Wolff komt ook nog even terug op het incident van Verstappen met Esteban Ocon. „De emoties liepen hoog op. Het was een ongelukkig incident. Esteban reed op nieuwe banden, was veel sneller en probeerde zich van een ronde achterstand te ontdoen, wat hij in principe mag doen. Vervolgens crashten ze met elkaar. Ik ben ervan overtuigd dat Esteban dat incident liever niet had gehad.”