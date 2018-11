Ocon spreekt zich uit over GP Zandvoort

Toch plaatst de Force India-coureur wel kanttekeningen bij het circuit, betreffende het inhalen. Want, kan dat wel makkelijk op Zandvoort? „Het is een krap en snel circuit, dus ik denk het niet”, zegt hij tegen Motorsport.com.

Zelfs met DRS gaat het volgens Ocon lastig worden. „In de DTM reed ik er ook met DRS en met die auto’s kun je in principe dichter achter een andere wagen rijden dan in de Formule 1, maar ook met een DTM bleek het nog lastig inhalen op Zandvoort.”

Maar al met al ziet hij Zandvoort zeker zitten. „Tegenwoordig hebben we circuits met veel uitloopmogelijkheden en andere kerbstones in de Formule 1. Ik weet niet hoe de situatie op het circuit van Zandvoort verder is, maar het is een erg coole baan met een heel gave lay-out. Het zou geweldig zijn als we daar met de Formule 1 zouden rijden. Het zou een megasnel circuit zijn. Het is misschien niet het nieuwste van het nieuwste dat je daar hebt, maar dat maakt mij niet uit. Ik zou er graag racen als we ernaartoe gaan. Maar het is aan de FIA om te bepalen of het mogelijk is of niet.”

