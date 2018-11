Kibbelende Anderson mist hoofdprijs

Price knokte zich in de finale twee keer goed terug, eerst van een 7-4-achterstand en daarna van een 11-8-achterstand. Op 13-12 achter wist hij met vier legs op rij de zege te grijpen.

Gerwyn Price Ⓒ Hollandse Hoogte

Anderson had eerder op de dag Michael van Gerwen uitgeschakeld in de halve eindstrijd. De Brabander had het toernooi in de voorgaande drie edities gewonnen.

Price en Anderson hadden het tijdens de dartswedstrijd de hele tijd aan de stok met elkaar. Na de allerlaatste pijl vertrok Anderson dan ook meteen de coulissen in, zonder zijn tegenstander te feliciteren.

Voor Price is het de eerste keer dat hij de Grand Slam of Darts wint.