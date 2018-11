Seferovic schiet Zwitserland langs dolende Belgen

België stond al snel op een comfortabele 2-0 voorsprong door twee doelpunten van Thorgan Hazard. Na een overtreding van Thibaut Courtois op Kevin Mbabu, bracht Ricardo Rodríguez de Zwitsers uit een strafschop 2-1. Via twee treffers van Haris Seferovic ging Zwitserland met een voorsprong de rust in.

Door het doelpunt van Nico Elvedi in de tweede helft passeerden de Zwitsers de Belgen op de virtuele ranglijst in groep 2. In de slotfase maakte Seferovic met een harde kopbal zijn derde goal en besliste de wedstrijd.

Zwitserland en België eindigen beide op negen punten. Het doelsaldo van de Zwitsers is echter beter. In Brussel had België in oktober met 2-1 gewonnen. Zwitserland schaart zich in de Final Four bij Portugal en Engeland. Als Nederland maandag minimaal een punt haalt tegen Duitsland, is de ploeg van bondscoach Ronald Koeman de vierde finalist. Bij een nederlaag van Oranje is Frankrijk de groepswinnaar.

Hongarije won in groep 2 van divisie C met 2-0 van Finland. Ádám Szalai en Ádám Nagy zorgden voor de doelpunten. Finland was al zeker van promotie in die groep. Estland, dat al was gedegradeerd, versloeg in Athene Griekenland met 1-0. Daarvoor hadden ze een eigen doelpunt van Konstantinos Lambropoulos nodig.

Wit Rusland heeft zich in divisie D door de 2-0-zege op San Marino verzekerd van promotie. Concurrent Luxemburg speelde 1-1- bij Moldavië.