Trump verslaat The Rocket

Trump kreeg in de Noord Ierse hoofdstad Belfast naast de Alex Higgins trofee een cheque van 75.000 euro overhandigd.

De finale was niet bepaald hoogstaand snooker, maar wel uitermate spannend. The Rocket en Trump bleven tot aan het 14 frame op gelijke hoogte 7-7 en het onderlinge verschil was steeds slechts één frame. Maar het was Judd Trump die in de eindfase wist te profiteren van enkele slordige fouten van The Rocket.

O’Sullivan, die recentelijk het prestigieuze toernooi Champion of Champions en het Shanghai Open op zijn naam schreef, was dit toernooi zeker niet op zijn best. In de halve finale ontsnapte hij op miraculeuze wijze aan een uitschakeling tegen Mark Selby.

O’Sullivan nadert de magische grens van 1000 breaks van 100 punten of meer. In Belfast wist hij zijn 978e centrury te scoren. Veel rust is de snookerspelers niet gegund, want binnen een week staat het UK Championship weer op de kalender en in december het Scottish Open. Het eerste grote toernooi in 2019 is in januari The Masters in Londen.