Ergens in de eerste helft lag de bal in de middencirkel aan de voet van Frenkie de Jong. Als een veldheer stond de middenvelder daar, stil, in de ogen kijkend van elf teruggetrokken Franse wereldkampioenen. Toen Griezmann en Giroud drukzetten, schudde De Jong ze met een versnelling van zich af en vond spits Memphis Depay diep op de Franse helft.