’Mooi om Duitsland als laatste te zien’

De middenvelder van Ajax kijkt uit naar het treffen in Gelsenkirchen, waarin een ticket voor de Final Four moet worden veiliggesteld.

„Het is een heel belangrijke wedstrijd. Als we die niet verliezen, zijn we eerste in de groep. Duitsland laten degraderen, was geen uitgangspunt. Het ging erom dat wij dat niet zouden doen. Maar het is altijd leuk om Duitsland als laatste in de groep te zien.”