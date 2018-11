Babel ziet de beste Babel ooit

Ryan Babel zoekt Benjamin Pavard maar weer eens op. De aanvaller van Oranje zit geweldig in zijn vel. „We zijn nu veel meer een groep geworden.” Ⓒ ANP Pro Shots

GELSENKIRCHEN - Memphis Depay was de grote uitblinker van het Nederlands elftal tegen Frankrijk (2-0), Matthijs de Ligt, Denzel Dumfries en Frenkie de Jong stonden symbool voor het nieuwe Oranje onder Ronald Koeman, maar een opvallende rol was ook weggelegd voor Ryan Babel (31). De routinier is bezig aan zijn tweede voetbaljeugd, buffelde tegen Frankrijk en leek onvermoeibaar.