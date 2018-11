Belgen diep door stof na vernedering

„Misschien dachten we na die vroege voorsprong dat de kwalificatie voor de Final 4 al op zak was”, zocht Thomas Meunier bij VTM naar een verklaring. „Dit is in elk geval de slechtste wedstrijd in mijn loopbaan bij de nationale ploeg.”

„We begonnen echt goed, misschien wel té goed”, zei Thorgan Hazard die België met twee doelpunten op voorsprong had gezet. „Er was bij 3-2 nog niks aan de hand. Maar we konden de scheve situatie niet rechttrekken.”

Volgens doelman Thibaut Courtois hadden ze graag de Final 4 gespeeld. „Hopelijk kunnen we hieruit leren. Na een 0-2-voorsprong mag je nooit vijf goals slikken.”

Bondscoach Roberto Martínez van België vond niet dat zijn spelers te arrogant waren geweest „Zo zou ik dat niet noemen”, zei de Spanjaard. „We waren achterin gewoon niet goed genoeg en op dit niveau is er geen ruimte voor fouten.”

„Ik ben vooral teleurgesteld omdat we het zelf weggegooid hebben”, vond Martínez. „Als je verliest omdat de tegenstander sterker is, kan je dat makkelijker aanvaarden. We moeten proberen hier sterker uit te komen, begrijpen wat er gebeurd is om het in de toekomst te vermijden.”

