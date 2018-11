Column: Bijpraten met Guus Hiddink

Jordi Cruijff Ⓒ Telegraaf

Met belangstelling volg ik hoe Ajax het internationale netwerk aan het vergroten is. Afgelopen week werd een kantoor in New York geopend, terwijl in China al enige tijd de samenwerking met Guangzhou R&F contractueel is vastgelegd. Wat dat betreft is Ajax goed bezig om de huidige ontwikkelingen in Amsterdam over de grens te verzilveren.