Regeringspartijen willen WK vrouwenvoetbal

Een woordvoerder van de fractie bevestigt berichtgeving hierover in het AD. D66-Tweede Kamerlid Antje Diertens zal minister Bruno Bruins (Sport) vragen hierover met voetbalbond KNVB in gesprek te gaan.

,,Wat D66 betreft zou zo’n toernooi ervoor moeten zorgen dat het vrouwenvoetbal in Nederland een blijvend succes wordt", aldus Diertens.

De KNVB heeft eerder al gezegd het WK in 2027 te willen organiseren. Pas over een paar jaar neemt wereldvoetbalbond FIFA een beslissing over de organisatie van het toernooi.