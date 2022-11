Mercedes zet deur open voor Mick Schumacher

„Mick ligt ons nauw aan het hart, vanwege Michael en de hele Schumacher-familie”, zei teambaas Toto Wolff bij de slotrace van het seizoen in Abu Dhabi. „Ik denk dat hij bij ons past. We kunnen het bewerkstelligen als hij en zijn manager dat ook willen. Op dit moment staat er echter nog niets op papier.”

Niet genoeg

Schumacher junior debuteerde vorig jaar in de Formule 1 bij Haas. In zijn eerste seizoen wist de Duitser geen enkel punt te pakken in de Formule 1. Dit jaar reed Schumacher 12 punten bij elkaar, maar het was niet genoeg om de teamleiding te overtuigen. Schumacher moet plaatsmaken voor zijn ervaren landgenoot Nico Hülkenberg. Omdat alle stoeltjes voor 2023 in de Formule 1 zijn vergeven, moet de Duitser op zoek naar een alternatief.

Schumacher maakt al jaren deel uit van het opleidingsprogramma van Ferrari, de Italiaanse renstal waarmee zijn vader vijf wereldtitels vierde. Teambaas Mattia Binotto van Ferrari liet doorschemeren dat wel te praten valt over een vertrek. „Het gaat erom wat het beste is voor hem”, zei Binotto.

Nyck de Vries

Mercedes had Nyck de Vries en Stoffel Vandoorne als reservecoureurs, maar de Nederlander rijdt volgend jaar in de Formule 1 voor AlphaTauri en de Belg wordt reserve bij Aston Martin. Wolff ziet in Mick Schumacher een goede vervanger. Vader Michael maakte in 2010 zijn rentree in de Formule 1 bij Mercedes en reed toen drie jaar voor de Duitse renstal.

Daniel Ricciardo staat op het punt om reservecoureur te worden bij het Red Bull-team van Max Verstappen. De 33-jarige Australiër rijdt zondag in Abu Dhabi zijn laatste race voor McLaren.

