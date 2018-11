10,5 miljoen euro op spel voor Oranje

Drie feiten over het prijzengeld dat het Nederlands elftal kan verdienen in de Nations League.

1.Het startgeld dat de KNVB daarvoor ontving was 2,25 miljoen euro.

2. Weet Ronald Koeman Groep 1 in Divisie A met wereldkampioen Frankrijk en Duitsland vandaag winnend af te sluiten, dan kan de voetbalbond nog eens 2,25 miljoen euro bijschrijven op de rekening.

3. Een eindzege bij de Final Four in juni 2019 in Portugal is goed voor 6 miljoen euro zodat Oranje als winnaar bij elkaar 10,5 miljoen euro kan verdienen voor de KNVB.