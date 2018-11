’De Roon belangrijk voor balans op middenveld’

„Soms vallen puzzelstukjes weleens in elkaar. Ik heb De Roon in Engeland en zeker ook later in zijn periode bij Atalanta Bergamo wel dusdanig zien spelen dat hij belangrijk is voor de balans op het middenveld”, zei de coach.

„We begonnen bij Frankrijk-uit met Frenkie de Jong, Georginio Wijnaldum en Davy Pröpper. Davy viel met een blessure uit en ik hield Frenkie aan de linkerkant op het middenveld, omdat mijn overtuiging is dat hij dusdanig belangrijk is en – in onze manier van spelen – links beter is dan rechts op het middenveld. Dan staat het elftal beter en ben ik er voorstander van een ander poppetje rechts te zetten. Voor de balans van het team kijk je: wat past daarbij? Ik heb Marten daar neergezet, dat is goed gegaan en dus is er geen reden om dat te veranderen.”