Onderzoek naar gruwelcrash racetalent

De 17-jarige coureur uit München liep een breuk in haar wervelkolom op toen ze op het smalle stratencircuit op hoge snelheid uit de baan vloog en achter de vangrails tegen een gebouw tot stilstand kwam.

,,Na dit zeer ernstige incident gaat de FIA alles analyseren en met betrokkenen spreken om te zien wat er precies is gebeurd. Daarna trekken we conclusies'', zei Jean Todt, voorzitter van de FIA.

Bij het ernstige ongeval raakten ook een andere coureur, twee fotografen en een steward gewond. Ook zij hadden medische hulp nodig, maar waren eveneens aanspreekbaar.

Flörsch, die op 1 december 18 jaar wordt, debuteert dit jaar in de Formule 3. De jonge Duitse startte afgelopen zomer op Zandvoort voor de eerste keer namens Van Amersfoort Racing in deze klasse. Als eerste vrouw eindigde ze in de Formule 4 twee keer op het podium.