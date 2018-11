Vos maakt rentree in Koksijde

De Nederlandse ontbrak de voorbije weken omdat ze een rustperiode had ingelast. Naast Vos selecteerde bondscoach Gerben de Knegt ook Maud Kaptheijns, Lucinda Brand, Annemarie Worst, Ceylin del Carmen Alvarado, Sophie de Boer, Fleur Nagengast, Inge van der Heijden, Manon Bakker en Denise Betsema.

Bij de mannen voert Mathieu van der Poel, die zaterdag de wereldbekerwedstrijd in Tabor won, het Nederlandse team aan. David van der Poel, Lars van der Haar, Corné van Kessel, Stan Godrie, Sieben Wouters, Joris Nieuwenhuis en Gosse van der Meer doen ook mee in Koksijde.

,,Marianne Vos is weer terug van haar rustperiode. Samen met Lucinda Brand, Denise Betsema en Annemarie Worst hebben we een hele sterke vrouwenselectie. Mathieu lijkt zijn absolute topvorm te pakken te hebben en is bijna onklopbaar voor de concurrentie", aldus De Knegt.